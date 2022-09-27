224 bin yabancı öğrenci eğitim alıyor

Üniversitelerimizde öğrenim gören yabancı uyruklu sayısının 224 bin 48 olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2019-2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise 13 bin 417 olduğunu bildirdi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplandıran Bakan Özer, 2021- 2022 öğretim yılı için yabancı uyruklu öğrencilere ait istatistiklerin ise henüz açıklanmadığını söyledi. Önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ise Gürer’in soru önergesi verdiği yanıtta 2018-2020 eğitim öğretim yılları arasında devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Suriyeli öğrenci sayısının 73 bin 570, Libyalı öğrenci sayısının ise 2 bin 6 olduğunu açıklamıştı. Gürer, eğitimin başladığı bu süreçte öğrenci sayıları kadar on milyona yaklaşan mülteci, göç ya da farklı yollarla ülkemize gelenlerin çocuklarının eğitime erişimi ve eğitim almaları konusunun da ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Ankara - Fatih Karagöz

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