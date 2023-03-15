243 bin öğrencinin nakli yapıldı

Depremden etkilenen illerde eğitim öğretim gören 242 bin 904 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız.” ifadesini kullandı. Nakil işlemleri gerçekleştirilen 242 bin 904 öğrencinin şehirlere göre dağılımında 33 bin 142 öğrenciyle Ankara ilk sırada yer aldı. Mersin’e 22 bin 300, Antalya’ya 21 bin 832, İstanbul’a 18 bin 452, Konya’ya 13 bin 181, İzmir’e 9 bin 797, Kayseri’ye 8 bin 16, Bursa’ya 7 bin 466, Muğla’ya 6 bin 674, Aydın’a 5 bin 260, Elazığ’a 5 bin 97 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi. AA

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