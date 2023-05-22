29 Mayıs Pazartesi günü okular tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ertesi günü, yani 29 Mayıs günü okulların tatil edileceğini duyurdu.

Özer, bu durumu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak" ifadeleri ile açıkladı. TRT Haber ekranlarında okulların kapanacağı tarihi de açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmadıklarını belirterek, “16 Haziran’da okullar kapanıyor" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ

Özer, bunlarla birlikte Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 11 ildeki telafi eğitimler hakkında da bilgiler paylaştı. Özer, iki aylık telafi programlarının olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.”

Haber Merkezi