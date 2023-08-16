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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

341 bin öğrenci 12. sınıftan mezun olamadı

16 Ağustos 2023, Çarşamba
2011-2012 öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa kaydı yapılan 1 milyon 404 bin 857 çocuğun 341 bin 881’i 12. sınıfa ulaşamadı.

Cumhuriyet’tin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2011-2012 ile 2021- 2022 istatistikleri üzerinden ilkokula başlamasına rağmen 12. sınıfa kadar eğitimlerini devam ettiremeyen çocukların sayısal olarak karşılaştırmalı analizini yapan Eğitim Uzmanı Alaattin Dinçer, şunları söyledi:

“Birinci gruptaki 14 ilin 2011 - 2012 yılı ilkokula başlama sayıları ile 2021 - 2022 yılı 12. sınıfta görülenlerin sayılarını karşılaştırdığımızda; Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Van, Şırnak, Bingöl, Hakkâri, Adıyaman, Iğdır illerinde 286 bin 947 çocuğun 1. sınıfta kayıtlı olduğu görülüyor. Bu çocuklardan 165 bin 136’sı 12. sınıfta var, 121 bin 811’i ise yok. Bir başka ifade ile bu 14 kentte okula başlayan çocuklardan yüzde 42,45’inin 12. sınıfta görülmediğini istatistik sonuçlarında görmek mümkün. Bu 14 il arasında 12. sınıfta görünmeyen çocukların oranı Şanlıurfa’da yüzde 59,13, Mardin’de yüzde 54,70, Iğdır’da yüzde 42,96, Siirt’te yüzde 39,95.”

Haber Merkezi

 

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