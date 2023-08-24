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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu

24 Ağustos 2023, Perşembe 10:06
Geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlar, kırtasiye ürünlerinin satışlarında market ve online’ın payının artmasına yol açarken semt pazarları gibi noktalarda da kayıt dışı ve sahte ürün satışları yükseldi.

Yük velilerin sırtında

 

İTO Kağıt, Kırtasiye ve Ambalaj Meslek Komite Başkanı Muharrem Ender Karvar, son 10 yılda 36 bin kırtasiyenin bu gibi nedenlerle kapısına kilit vurduğunu belirtti.

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye malzemeleri satışları da hızlandı. Geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlar, satışların kırtasiyelerden market ve online kanallara kaymasına yol açarken diğer yandan semt pazarları gibi noktalarda kayıt dışı ve sahte ürün satışlarında artış yaşanıyor. Ekonomim’de yer alan habere göre; Karvar, son 10 yılda kırtasiye sayısının 40 binli rakamlardan 8 bine kadar gerilediğini söyledi. Bu en az 36 bin esnafın kapısına kilit vurduğu anlamına geliyor.

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