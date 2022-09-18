4 milyona yakın çocuk eğitimden uzak

Milli Eğitim İstatistikleri örgün eğitim verilerine göre 5-17 yaş grubunda 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydı yok.

Sığınmacılarla sayı daha da yükseliyor. Açık öğretim ve merkezi eğitimdekilerle örgün eğitimden uzak kalan çocuk sayısı katlanıyor. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş, sığınmacı çocukların da eklenmesiyle Türkiye’de okul çağında bulunan ancak okulda olmayan 4 milyondan fazla kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Okula kayıt yaptırıp gitmeyenlerin (devamsızlar) durumuna da dikkati çeken Gümüş, 5-17 yaş grubunda okuldan uzak kalan toplam çocuk sayısının 6 milyonu bulabileceğini ileri sürdü. Haber Merkezi

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