45 bin öğretmenin yüzde 52’si deprem bölgesine

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8 Mayıs pazartesi günü 45 bin öğretmen atanacağını, yüzde 52’sinin ise deprem bölgesine atanacağını açıkladı. Özer, deprem bölgesindeki eğitime yönelik son durumu da paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın da olduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Deprem bölgesine tersine göç başladığını dile getiren Özer, “Deprem nedeniyle başka illere naklini aldıran 70 bine yakın öğrencimiz, eğitimin normalleşmesi ile birlikte tekrar bölgesine kaydını aldırarak geri döndü. Günde 3-4 bin artışa geçildi” diye konuştu.

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