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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

45 bin yeni öğretmenin atama süreci belli oldu

24 Mart 2023, Cuma 11:59
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

103 branş için atama yapılacak

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

AA

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