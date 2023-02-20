54 bin öğrenci diğer illere nakil oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “10 ilden 71 ile nakiller her geçen gün artmaya başladı. Şu an itibarıyla 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu. Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımızda rahat bir şekilde konaklayabilecek” dedi.

Özer, Kilis Valiliğini ziyaret ederek Vali Recep Soytürk’ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. AA

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