6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 70 akademisyen alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek. Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak. AA

Okunma Sayısı: 303

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.