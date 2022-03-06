67 bin okulun sadece 639’u denetlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen günlerde 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Rapora göre 2021 yılında 67 bin okulun sadece 639’unda denetim yapıldı. Son 4 yılın en düşük denetimi olan verilere göre anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademesinde hiçbir özel okul denetlenmedi.

Birgün’den Mustaf Kömüş’ün haberine göre, kendisi de Eğitim Müfettişi olan Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Şeref Bayar konuya ilişkin şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı seçtiği 500 müfettiş ile ancak bin 978 kurum denetleyebilmiştir. Hiçbir özel okulun denetimi yapılmamıştır. Denetimi yapılan bu kurumların bin 339 tanesinin Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olmasının sebebi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu kurumlara öğrenci başına ücret ödendiğindendir. Yani yapılan denetimin amacı özel özel eğitim kurumlarında verilen eğitimin verimliliğinin denetimi değil ödenen ücretlerin kontrol edilmesine yöneliktir.”

Haber Merkezi