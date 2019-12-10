68 rektörün bilimsel atıf sayısı sıfır

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÜNİAR Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ yaptığı araştırmaya dayandırdığı bilgilere göre görevde olan 71 rektörün uluslar arası araştırmada aldığı atıf sayılarının 0 olduğunu söyledi.

T24’de yer alan habere göre, Fatih Altaylı’nın HaberTürk TV’deki “Teke Tek Bilim” programına katılan Karadağ akademi için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karadağ, “Scopus ve Web Of Scıence veri tabanları uluslar arası makaleleri derliyor, bütün sıralama şirketleri bu veri tabanını kullanıyor. İki veri tabanında ne kadar çok yayın yapılırsa üniversitenin sıralamadaki yeri o kadar yüksek çıkıyor” dedi. Karadağ, “Şu andaki üniversitelerin hâlihazırdaki rektörlerinin 68’nin uluslar arası sıfır yayınını var. Yayınlarını sadece Türkiye’de yapmış. 71 rektörümüz hayatlarında yaptıkları araştırmada 0 atıf alıyor. Edirne’den çıktıktan sonra kimse onları tanımıyor” diye konuştu.

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