71 ilde ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, bugün dersbaşı yaptı.

Depremzede öğrenciler nakil oldukları okullarda eğitim öğretime başladı

Ankara Çankaya Ahmet Andiçen İlkokulu'nda da bayrak töreni yapıldı.

Okulun 2'nci sınıf öğrencisi Mina Baba, sömestir tatilinin uzaması nedeniyle hiç mutlu olmadığını dile getirerek, arkadaşlarını ve okulu çok özlediğini söyledi.

Deprem nedeniyle Malatya'dan Ankara'ya taşınan 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Türker ise "Arkadaşlarımı özledim ama maalesef Malatya'dan bu okula gelmek zorunda kaldım. Evimiz hasar görmedi ama annem, babam ve kardeşimle Ankara'ya geldik. Buradaki arkadaşlarımla tanıştım, onları çok sevdim." dedi.

Depremden etkilenen illerde ise yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanması amacıyla eğitim-öğretimin 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından İstanbul'daki öğrenciler okullarına döndü.

Evlerinden çıkan öğrenciler, ikinci yarıyılın başlaması dolayısıyla aileleriyle birlikte okullara geldi.

Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda açık havada yapılması planlanan tören hava muhalefeti nedeniyle konferans salonunda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Ömer Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başladığını söyledi.

İki haftalık tatil döneminde depremler olması nedeniyle sürecin uzadığını anlatan Çiçek, depremin de yağmur gibi tabiat olayı olduğunu, bundan korunmak için de önlemler alınması gerektiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da konuşmasında, öğrencilerden İstanbul'a deprem bölgesinden gelenlere destek olmalarını istedi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, ilk derslerine başlamak üzere sınıflara gitti.

Öte yandan, İstanbul'da riskli bulunan 93 okulun öğrencileri, depreme güvenli okullara nakledildi. Öğrenciler, bugün eğitim-öğretime yeni okullarında başladı

Edirne

Edirne'de 75. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarını, öğretmenlerin de öğrencileri özlediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Doğan, "İnşallah bu felaketler son olur ve ülkemiz böyle bir felaket yaşamaz." dedi.

Törenin ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Uzay Şengül, depremler nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Televizyondan deprem haberlerini izlediğini belirten Şengül, "Oradaki arkadaşlarımıza yardım gönderdim. Onların hepsi evsiz kaldılar, Allah yardımcıları olsun. Çok üzülüyorum onlar için evleri yıkıldı, eşyaları kırıldı, onlar zor durumdalar hayatta kalmaya çalışıyorlar. İnşallah yardımlarımızın hepsi onlara dokunur ve evleri barkları olur." diye konuştu.

Bir başka 4. sınıf öğrencisi Salih Hamza Karsan da deprem bölgesine ailesiyle yardım gönderdiğini belirtti.

Bu arada Edirne ve ilçelerindeki okullarda deprem bölgesinden nakille gelen 213 öğrenci eğitim öğretime başladı.

Kırklareli

Kırklareli'ndeki okullarda da öğrenciler ders başı yaptı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 126 öğrenci kentteki okullarda eğitim öğretime başladı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, verilen aranın ardından aileleriyle birlikte okullarına geldi.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 435 öğrenci kentteki okullarda eğitime başladı.

Kayseri

Kayseri'de yaklaşık 326 bin 837 öğrenci, 21 bin 900 öğretmen 1149 okulda derse başladı.

Burhan Dinçbal İlkokulu öğrencileri, tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Teneffüse çıkan öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak özlem giderdi.

Niğde

Niğde'de yaklaşık 70 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Velilerden Ramazan Oktar, okulların başlamasının kendileri ve çocukları için iyi olduğunu söyledi.

Orhan Turgut ise çocukların bu seneyi huzurlu şekilde geçirmesini dileyerek, "Depremden fazla etkilenmedik, binamızda da sıkıntı yok. Çocukların ruh halleri biraz bozuk ama idare edeceğiz." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta 75 bin 893 öğrenci ara tatilin bitmesiyle eğitime başladı. Depremin ardından nakil işlemi yapılan 662 depremzede öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.

Merkez Ortaokulu öğrencilerinden Elif Berra Kandemir, okullarının açılması, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatilde dinlendiğini biraz tekrar yapıp test çözdüğünü ifade eden Kandemir, "Deprem olduğu için çok üzüldüm. Depreme yardım ettim. Kuzenlerim deprem bölgesindeydi, onlarda buraya geldi." diye konuştu.

Velilerden Bayram Veli Kaya da "Çocuklara deprem bölgesinden gelen öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundum." ifadelerini kullandı.

Nevşehir

Nevşehir'de 60 binden fazla öğrenci yeniden dersbaşı yaptı.

19 Mayıs İlkokulu öğrencileri, erken saatlerde okula gelerek arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

Okul bahçesindeki törenin ardından öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerden Yağmur Kunut, bir aylık tatil sürecinin ardından okuluna kavuşmaktan dolayı sevinçli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı çok seviyorum. Tatilde onları özledim. Yeni bir eğitim dönemine başladığımız için heyecanlıyım." dedi.

Sedef Senem Terfi ise depremden dolayı ara tatilin uzadığını, eğitim-öğretimin ikinci döneminde derslerine ağırlık vererek bu süreci telafi etmek istediğini söyledi.

Terfi, depremlerde ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sivas

Sivas'ta 117 bin öğrenci uzun bir aranın ardından dersbaşı yaptı.

İkinci yarı yılın ilk gününde okulların bulunduğu bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Öğrenciler, okul bahçelerindeki törenlerin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına girdi.

Kırşehir

Kırşehir'de Merkez Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından sınıfları gezen okul müdürü İhsan Yavuz, ikinci yarıyılda aralarına deprem bölgesinden öğrencilerin katılacağını belirtti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Öğrenci Yurdu'na deprem bölgesinden gelen çocuklar için ana sınıfı oluşturdu.

Kentte 44 bin 420 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de tatilin ardından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 47 bin öğrenci, arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğretmenlerinin tatilde verdiği haber yazma ödevini yapan Hasan Ali Yücel İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çınar Yayla, ilk derslerinde Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan haberini arkadaşlarına okudu.

2. sınıf öğrencisi Ebrar Varol Güneş de tatilin güzel geçtiğini ve kardeşiyle oyun oynadığını belirterek, "Arkadaşlarımı çok özlemiştim ve arktık okulun açılmasını istiyordum. Heyecanlıyım." diye konuştu.

Van

Van'da 1517 okulda 307 bin 90 öğrenci ve 17 bin 896 öğretmen dersbaşı yaptı.

Edremit ilçesindeki Erdemkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende sıraya giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler uzun süre sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari

Kent genelinde 92 bin öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından okula gelmenin sevincini yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bayrak töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya'nın da katıldığı törende İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Gür, deprem felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, öğretmenlerin amacının şefkatli, kapsayıcı ve güven verici tutumla öğrencilere yaklaşmak olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu süreçte yaşadıklarını anlatmalarına, kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerine olanak sağlanması gerektiğini belirten Gür, "Çocuklar uygun olmayan deprem görüntülerine, haberlere, olumsuz söylemlere maruz kalmış olabilirler. İlk derste hemen konuları anlatmak, bilgi vermek yerine onları dinlemeye zaman ayırmak çok daha kıymetli kıymetli olacak ve iyileştirici etki yaratacaktır." dedi.

Muş

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeşilce İlkokulu'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Deprem bölgesinden gelen ve kent merkezi ve ilçelerdeki okullara yerleştirilen 157 öğrenci de ders başı yaptı.

Törene katılan Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Muş genelinde 687 okulda 114 bin 290 öğrenci ve 6 bin 819 öğretmenle ikinci döneme başladıklarını söyledi.

Afet bölgesinden gelen öğrencileri okullara yerleştirdiklerini belirten Kıvanç, "Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Kırtasiye malzemesi ve kitapları dağıtılmıştır. Eğitim öğretim yılının ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde ölen vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Bitlis

Bitlis 'te il genelinde 103 bin öğrenci dersbaşı yapmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremde ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Deprem bölgelerinden Bitlis'e 400'ün üzerinde öğrenci geldiğini belirten Korkmaz, depremzedelerin yaralarının sarılması için okullarda mobil tuvalet, ekmek ve soba üreterek gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

Sakarya

Sakarya'da 220 bin öğrenci, 788 okulda derse başladı.

Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileri, tatilin ardından arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğrenciler, sağanak nedeniyle okul koridorunda İstiklal Marşı okuduktan sonra sınıflarına girdi.

Karabük

Karabük ve ilçelerinde 204 okulda 36 bin 706 öğrenci, tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Okullarında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Bolu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle uzatılan tatilin ardından Bolu kent merkezinde ve ilçelerde ders zili çaldı.

Bazı öğrenciler okula aileleri ile geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okullarda dersler başladı.

Kocaeli

Kocaeli'de 426 bin 636 öğrenci sınıflarına döndü.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen öğrenciler, aileleriyle okullara geldi.

Bartın

Bartın'da da öğrenciler, tatilin ardından sınıflarına kavuştu.

Sağanağın etkili olduğu kentte okullara ailesiyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, zilin çalmasıyla sınıflarına girdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta da öğrenciler, tatilin ardından sınıflarına kavuştu.

İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından zilin çalmasıyla sınıflarına giren öğrenciler, derslerine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okullar, evlatlarımızın ikinci yuvasıdır. Afet bölgesinde de ders zilini tekrar çaldırmak için olanca gayretimizle çalışıyoruz çünkü gelecek, çocuklarla gelecek." ifadelerine yer verildi.

Konya

Konya'da 2 bin 836 okulda 543 bin 379 öğrenci, 35 bin 570 öğretmen dersbaşı yaptı.

Depremin ardından nakil işlemi tamamlanan 4 bin 500 öğrenci de kentteki okullarda eğitim öğretime başladı.

Öğrenciler, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak özlem giderdi.

Karaman

Eğitim-öğretime verilen aranın ardından Karaman'da 48 bin 724 öğrenci eğitim-öğretime başladı.

Karaman'da okullarda olumsuz hava şartları ve deprem nedeniyle tören yapılmadı.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 724 öğrencinin kentteki okullarda eğitime başladığı öğrenildi.

Aksaray

Aksaray'da da 90 bin öğrenci ara tatilin bitmesiyle okullarına döndü.

Depremin ardından nakil işlemi yapılan 800 öğrenci de yeni okullarında ilk derse girdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 153 bin 384 öğrenci ara tatilin bitmesiyle dersbaşı yaptı.

Depremin etkilediği bölgeden Afyonkarahisar'a gelen 630 öğrenci de yeni okullarında eğitim-öğretime başladı.