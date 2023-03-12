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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

84 yaşında ortaokul eğitimini tamamlayan örnek "Dede"

12 Mart 2023, Pazar 14:12
Konya'da 84 yaşında olmasına rağmen azimle çalışarak ortaokulu tamamlayan, 4 çocuk, 25 torun sahibi Dede Öztürk, okumanın yaşının olmadığını gençlere gösteriyor.

Güneysınır ilçesi Karasınır Mahallesi'nde yaşayan Dede Öztürk, genç yaştaki ağabeyinin vefatıyla ailesine destek ve işlere yardımcı olmak için ilkokuldan sonra eğitimine ara verdi.

Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen ailesinin işlerini sürdürürken traktör almak için Almanya'ya giden Öztürk, uzun yıllar yaşadığı gurbet hayatının ardından memleketine döndü.

Emeklilik günlerini köyünde geçirmeye karar veren Öztürk, çocukları ve torunlarıyla huzurlu yaşamında, eğitime dair hissettiği eksikliği gidermek için geçen yıl ortaokulu okumaya karar verdi.

Kaydını yaptırdığı açık öğretimle yeniden okullu olan Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen azimle çalışarak 21 Aralık 2022'de öğrenimini tamamlayarak ortaokul tamamlama belgesini aldı.

Azmiyle çevresinin takdirini toplayan Öztürk, gençlere de örnek oluyor.

Hayatı boyunca insanlara faydalı olmak istedi

Belgeyi çerçeveletip yaşadığı evin duvarına asan Öztürk, hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmeyi, insanlara faydalı ve örnek olmayı amaçlayarak yaşadığını söyledi.

Hayat şartlarından ötürü uzak kaldığı eğitim hevesini gerçekleştirmesine mahallesindeki öğretmen çiftin katkı verdiğini anlatan Öztürk, "Açık Öğretim Ortaokulu'na kayıt yaptırdım, duyanlar çok güldü. 'Ben şimdi avukat, doktor olsam ne olur?' dedim. 'Gençliğe örnek olabilir miyim?' diye okula yazıldım. Her gün kitap okudum. Okuduğumu anladım, imtihanları verdim." diye konuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle eğitimini daha fazla ilerletemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor

Eğitim hayatını ilerletmek istediğini dile getiren Öztürk, bazı sağlık sorunları nedeniyle doktorunun istirahat tavsiyesinde bulunduğunu, bu nedenle eğitimine devam edemeyeceği için üzüldüğünü dile getirdi.

Öztürk, eğitim süresince ailesinin de kendisine destek verdiğini belirterek, "Allah'a şükür, hiç zorluk çekmedim. Çocuklarım tekrar eğitime başladığımı duyunca çok sevindi. Okula başladığımı duyanlardan çok mesaj geldi, tebrik eden oldu. Heveslendim ve başardım. Yaş problem değil, insan isterse başarır. 84 yaşındayım, bu yaşta iyi dereceyle belgemi aldım." ifadesini kullandı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, 84 yaşındaki Dede Öztürk'ün yaşına rağmen eğitim hayatına devam etmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

Okuma azminden dolayı Öztürk'ü evinde ziyaret ettiğini anlatan Demir, "Tebrik ziyaretinde bulundum. Amcamızın yaşındakiler de böyle bir hayali varsa gerçeğe dönüştürebilir. Amcamızın gayreti okumanın yaşının olmadığını gösteriyor. Bizler de çevremizde Öztürk'ü okuma azminden dolayı örnek gösteriyoruz."dedi.

AA

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