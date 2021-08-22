Açık öğretimlilere yeni fırsat

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanındığını duyurdu.
Öğrenciler, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırabilecek. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim kurumları öğrencilerinin yangın ve sel felâketleri sebebiyle kayıtlarını yenileyemediklerini belirterek yeni bir kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Ek sınav için kayıtlar 23-24 Ağustos’ta açılacak. Sınav, 27 – 29 Ağustos’ta çevrimiçi olarak yapılacak.
Ankara - anka