Açıköğretim ücretlerine de zam

Geçen yıl dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artışla 1995 liraya çıktı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ücretlerine yüzde 70 oranında zam geldi. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, bu yıl da zamlı ücretlerle karşılaştı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70’e varan zam yapıldı. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF programlarına kayıt yaptırmak veya kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 69’a varan zamlı fiyatlarla karşılaştı. Geçen yıl 1180 lirayla 2 bin 80 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretlerine yapılan zamla birlikte, geçen yıl dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti yüzde 69 artışla 1995 liraya çıktı.

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