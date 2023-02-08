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Afetzede öğrencilere yönelik alınan yeni kararlar açıklandı

08 Şubat 2023, Çarşamba 22:43
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, tüm resmi/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakillerinin, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın, Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında, il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla, okul müdürlükleri tarafından "e-Okul" sistemi üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde, 'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği' kapsamında, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilecek. Afet bölgesindeki illerde, aynı yönetmelik doğrultusunda, ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce planlanarak yapılacak. Alınan kararlar çerçevesinde, söz konusu illerde '5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu' kapsamında faaliyet gösteren diğer özel öğretim kurumlarının sınavları 13 Şubat'a kadar ertelendi."

"Kalfalık ve ustalık sınavları ileri bir tarihte yapılacak"

Açıklamada, 07-12 Şubat tarihlerinde yapılacak Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) e-Sınav oturumlarının Türkiye genelinde ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavlarının, Türkiye genelinde 13 Şubat'a, afet bölgesindeki illerde ise ileri bir tarihe ertelendiği belirtilen açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavlarının da ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edileceği kaydedilen açıklamada, Türkiye genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin, vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması adına açık tutulması yönünde gerekli önlemlerin sürdürüleceği aktarıldı.

AA

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