Ahlen’de “Demokrasi” paneli yapılacak

Avrupa Nur Cemaati’nin geleneksel haline gelen Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yi Anma Toplantısı, yarın (16 Haziran 2019 Pazar) saat 14:30’da Ahlen’de “Berlin ziyaretinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursî Işığında Demokrasi” konulu bir panel olarak düzenlenecek.

Düzce Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Ergün, Almanya İslâm Konseyi Yüksek Din İşleri Şûrâ Sözcüsü Şükrü Bulut ve Alman avukat, sanat tarihçisi ve Düsseldorf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Peter Windorfer panelde konuşmacı olarak yer alacaklar. Panelde ayrıca tasavvuf müziği eserleri de seslendirilecek. Almanya - Yeni Asya

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