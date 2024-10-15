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15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

15 Ekim 2024, Salı 03:03
“Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları” adlı seminerde konuşan Uzman psikolog Fahri Açar, kendine güvenen, sağlıklı bireyler yetiştirmek için en doğru tutumun “demokratik tutum” olduğunu söyledi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Ayten İlgün Harman ve 100. Yıl Güli Akkuş anne ve çocuk merkezleri, en doğru ebeveyn davranışını sergilemek isteyen anne babalar için “Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları” adlı seminere ev sahipliği yaptı.

Uzman psikolog Fahri Açar’ın konuk edildiği seminerde, sırasıyla mükemmeliyetçi, baskıcı-otoriter, aşırı koruyucu, aşırı hoşgörülü, ilgisiz, tutarsız, demokratik anne baba tutumları açıklanırken; özellikle mükemmeliyetçi tutumun muhtemel etkileri üzerinde duruldu.  Otoriter tutumun silik ve çekingen; aşırı koruyucu tutumun özgüvensiz, sorumsuz ve içe dönük ya da saldırgan; ilgisiz tutumun zararlı alışkanlıklara ve suç işlemeye meyilli; tutarsız tutumun insanlara karşı güvensiz ve ürkek bireylerin gelişimine sebebiyet verdiğini açıklayan Fahri Açar; kendine güvenen, sağlıklı bireyler yetiştirmek için en doğru tutumun “demokratik tutum” olduğunu söyledi. Açar, bu tutuma uygun olarak kuralların çocuklara mantıklı bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı.

Çocuğunuza mükemmel şartlar sunun

Uzman psikolog, seminerin odağındaki “mükemmeliyetçi tutum” konusunda ise şunları söyledi: “Bu anne babaları memnun etmek zordur. Çocuk çırpınıp çabaladıkça onlar daha fazlasını ister. Zamanla çocuk aşırı kaygı, stres, tedirginlik, hayal kırıklığı gibi duyguları yaşamaya başlar. Tırnak yeme, kekemelik, alt ıslatma, yalan gibi davranış sorunlarıyla kendini ifade eder. İleride, yetişkinliğinde de ‘yetersiz’ hissedecektir. Eğer ona mükemmel şartları sunamıyorsanız, çocuğunuzdan mükemmeli beklememelisiniz.”

Haber Merkezi

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