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Aileler çocuklarının geleceğinden endişeli

16 Haziran 2019, Pazar 22:26
Üniversite mezunu işsiz sayısının bir milyona ulaşması, ailelerin çocuklarının geleceği konusundaki kaygılarını arttırıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) de dün gerçekleştirildi. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının iki günlük sınav maratonu böylelikle sona erdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri de sınav merkezlerinin dışında endişeli bir bekleyişe girdi. Ailelerin endişesi sadece çocuklarının sınavda başarılı olup olmayacağına ilişkin değildi. Çocukları istediği bölümü kazansa bile mezun olduklarında iş bulup bulamayacağı da anne-babaların kafasında bir soru işareti oldu. İstatistikler de ailelerin çocuklarının geleceği konusundaki kaygılarını arttırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayında açıkladığı 2019 Şubat dönemine ait verilere göre Türkiye’deki işsiz sayısı 4 milyon 730 bin. Modern Eğitim Fen (MEF) Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut bu işsizler arasında yaklaşık bir milyon kişinin üniversite mezunu olduğunu söyledi.

Yeni üniversiteler politik sebeplerle açılıyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, üniversite mezunu işsizlerin sayısının son yıllarda hızla arttığını belirten Erkut, “Bence bunun üç nedeni var. Temel neden, ekonomideki yavaşlama. İkinci neden üniversite sayısının ve kontenjanların kontrolsuz artışı (arz/talep dengesi dikkate alınmadan açılan bölümler ve arttırılan kontenjanlar) nedeniyle mezun sayısındaki patlama. Diğer bir sorun ise mezunların bilgi ve becerileri ile sektörlerin aradıklarının örtüşmemesi” dedi. YÖK verilerine göre, Türkiye’de halen 7 milyon 740 binden fazla üniversiteli var. 2002 yılında bu rakam iki milyonun biraz altındaydı. 2012 yılında ise beş milyona yaklaşmıştı. Üniversite öğrencilerinin sayısına paralel olarak üniversite sayısı da arttı. Türkiye’de 2003 yılında 70 üniversite varken 2019’da sayı 206’ya çıktı. Prof. Dr. Erkut bu durumu şu sözlerle eleştirdi: “Yeni üniversiteler politik nedenlerle açılıyorlar. Açılan her yeni üniversite diğerlerini taklit ediyor.”

Eğitim sorunlarına köklü çözümler getirilmeli

Şuurlu Öğretmenler Derneği  (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Millî Eğitim Sistemindeki problemlere hâlâ köklü çözümler getirilmediğini belirterek, “Eğitim sistemi ile ilgili beklentimiz pansuman tedbirler ile uğraşılması değil sistemde bizi taklitçilikten kurtaracak kendi inanç ve kültür değerlerimizi temel alan köklü bir sistem değişikliğidir” dedi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey’in açıklamasına göre 92 bin 165 öğretmen açığı olduğunu bildiren Sürücü, “Öğretmen eksikliği ücretli ve sözleşmeli öğretmenle değil, yeterli formasyon almış kadrolu öğretmenle giderilmesi için yaz tatili fırsat bilinip yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır. Öğretmenlerimiz ücretli, sözleşmeli ve kadrolu ayrımından kurtarılmalı, tüm öğretmenlerimiz aynı statüye kavuşturulmalıdır” diye konuştu. 

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