Aileler okul masrafına yetişemiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Kırtasiye fiyatlarının geçen seneye oranla neredeyse üç katına çıkmış olması aileleri zor durumda bıraktı” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Veliler çaresiz

Sadece kırtasiye masrafı 3000 TL

Okulların açılmasına çok az bir süre kalmışken, veliler çocukları için okul alışverişlerine başladığını ancak masraflara yetişemediğini söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Kırtasiye fiyatları geçen seneye oranla neredeyse üç katına çıkmış olması çocukları eğitim alan aileleri zor durumda bırakmaktadır” dedi. Alım gücünün düşmesi sebebi ile yapılacak kırtasiye harcamalarına birçok firmanın taksit kampanyaları düzenlediğini bildiren Mehmet Balık, “Yani bir aile çocuğunu sadece okulda kullanacağı kırtasiye masrafları için aylarca borç altında kalacaktır. Bir ailenin iki çocuğunun olduğunu varsayarsak, ortalama servis ücreti çocuk başına aylık 1.012 liradan iki çocuk için 2.024 lira, günlük ihtiyaç ve giderlerini karşılayabileceği en düşük harçlık olarak hesaplanan ortalama 30 liradan iki çocuk için ayda 1.200 lira ve eğitim öğretim görebilmesi için zaruri ihtiyaçları karşılayacak rakam ortalama 1.530 liradan iki çocuk için 3060 lira” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ NASIL KARŞILAYACAK?

Daha ilk aydan ortalama 6.284 liralık bir masrafla çocukların eğitim hayatına başlayacağını söyleyen Balık, “Asgari ücretin 5.500 lira olduğu bu dönemde veliler çocuklarının eğitim masraflarına yetişememekte her geçen gün daha fazla borç altına girmektedir. Asgari ücretli bir ailenin ilk ay yapılan kırtasiye masrafları hariç tutulduğunda iki çocuk için 3.224 lira aylık gideri olacaktır. Kalan 2.276 lira ile dört kişilik bir mutfak masraflarını bile karşılaması mümkün değildir” diye konuştu. Devletin asgari ücretlilere verdiği 129,42 lira çocuk yardımının çocuğun aylık su masrafına bile yetmeyeceğini vurgulayan Mehmet Balık, AKP iktidarının, yaşanan bu hayat pahalılığında ailelere verdiği çocuk yardımlarını insani düzeylere çekmesi gerekmektedir. Ayrıca, çocukların yemek ve kırtasiye masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.