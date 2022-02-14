Akademik araştırmalar KDV tehlikesinde

Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı üniversite kütüphanelerini zora sokuyor.

Cumhuriyet’te yer alan haberde yüzde 18’lik KDV uygulamasının “akademik kurumların koleksiyon geliştirme süreçlerini olumsuz yönde etkilediği” vurgulanırken, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Başkanı Ali Fuat Kartal gönderdiği bilgilendirme mektubunda iktidara, “Bu yıl üniversitelerimiz artan maliyetler karşısında birçok veri tabanı aboneliğini iptal etmek zorunda kaldı. Akademik araştırmalar ciddî anlamda tehlikeye girdi. Basılı kitap ve süreli yayınlarda olduğu gibi elektronik yayınların kütüphanelere alımında ödenen KDV’nin istisna kapsamına alınması gerekmektedir” talebinde bulundu. Haber Merkezi

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