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26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Akademik özgürlükte diplerdeyiz

26 Aralık 2023, Salı 17:00
Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş, “Akademik özgürlük sıralamamız bir kepazelik, YÖK’ten çıt yok” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karakaş şunları yazdı: “Almanya-Bavyera eyaletindeki önemli üniversitelerden (eyaletin ikinci üniversitesi) Friedrich-Alexander Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Enstitüsü, 2023 senesi dünya akademik özgürlük endeksini (AÖE) güncelleştirip yayınladı. Friedrich Alexander Üniversitesi, Times Yükseköğretim endeksinde dünyada 193. sırada, evet, bir Harvard, bir Princeton, bir Oxford değil ama unutmayalım bu endekste, ilk iki yüzde tek bir Türkiye üniversitesi artık yok. Bu Alman üniversitesinin (FAÜ) AÖE araştırmasına 179 ülke dahil edilmiş, Türkiye bu sıralamada 165. sırada, evet, yanlış okumadınız 165. Sırada. Akademik özgürlüklerde bizden kötü sadece 13 ülke var: İran, Nikaragua, Çin, Suudi Arabistan, Güney Sudan, Ekvator Ginesi, Bahreyn, Suriye, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Eritre, Miyanmar, Kuzey Kore. Sadece bu grubun içinde olmak bile Türkiye için bir büyük akademik, siyasal skandal.”

Haber Merkezi

 

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