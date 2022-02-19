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Akademisyenler bilim üretemiyor

19 Şubat 2022, Cumartesi 23:55
YÖK tarafından yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu akademisyenlerin bilim üretemediğini ortaya koydu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021” yayımlandı.

Rapora göre üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması 198. Ancak öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması yalnızca 0.20. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 401, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması da 0.40. 2016-2020 döneminde yayımlanmış ve en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış yayın sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı da 10’da kaldı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre raporda, üniversitelerin 2020’de açılan kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 89.76 olarak gerçekleşti. Öğrenci başına düşen ortalama elektronik yayın sayısı 55 olarak tesbit edilirken, birin altında e-yayın düşen üniversite sayısı 15 olarak kayıtlara geçti.

Üniversitelerin 2020’ye ilişkin “Times Higher Education (THE)”, “QS World University Rankings” veya “Academic Ranking of World Universities (ARWU)” sıralamalarına göre akademik başarılarına yer verildi. Bu sıralamalarda yer almayı başaran üniversite sayısı 34 oldu. Bunların 17’si ilk binde, altısı ilk 500’de yer alabildi.           

Haber Merkezi

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