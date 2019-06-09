‘Akıllı ol’ diyen vatandaşa soruşturma

Trabzon Valiliğinden, Trabzon Havalimanı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Akıllı ol Soylu” diyen vatandaş hakkında hukukî süreç başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4 Haziran’da Ramazan Bayramı ziyareti için şehre gelen Soylu’nun havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun gelmesini bekleyen topluluk içindeki kişinin, Soylu’yu hedef alıp “Akıllı ol” diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve CHP İl Başkanı Güzide Uzun’un bazı basın yayın organlarında yer alan, “provokasyonu Soylu’nun yaptığı, Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen kişiyi tanımadıkları” şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla güvenlik araştırması ve çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bahsi geçen şahıs hakkında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’na yönelik kullanmış olduğu ‘Akıllı ol Soylu’ şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır” ifadesine yer verildi. AA

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