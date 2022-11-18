ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) 20 Kasım Pazar günü, 170 bin 647 adayın katılımıyla 81 ilde düzenlenecek.

ALES, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. 501 bina ve 6 bin 744 salonda uygulanacak sınavda, emniyet görevlisi dahil 23 bin 735 sınav görevlisi yer alacak. Sınav, 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. "Üç ALES'e toplamda 500 binin üzerinde aday katılmış olacak" ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının üçüncüsünü bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Üç ALES'e toplamda 500 binin üzerinde aday katılmış olacak. Ayrıca bu sınavlarda yaklaşık 75 bin sınav görevlisi görev yapmış olacak." dedi. Sınav organizasyonunda emeği geçen görevlilere teşekkür eden Başkan Ersoy, sınava girecek tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu. ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. AA

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