Anne-babaların internet endişesi

COVID-19 salgını dolayısıyla, evde çocukların internette daha fazla vakit geçirmesi ebeveynlerin endişelenmesine yol açıyor.

Küresel COVID-19 salgını dolayısıyla aileler boş vakitlerini genellikle evde geçirmek zorunda kalıyor. Evden çıkamayan insanlar vakitlerini internete bağlı cihazlarla değerlendiriyor.

Çocukların internette daha fazla vakit geçirmesi de ebeveynlerin endişelenmesine yol açıyor. Kaspersky tarafından yapılan ankette, Türkiye’de ebeveynlerin % 48’i çocuklarının hesaplarında şüpheli videolara rastladığını belirtti. Şüpheli bulunan şeyler yalnızca video muhtevalar değil. Ebeveynler çocukların üye olduğu gruplar ve sayfalara (% 40), iletişim kurduğu kişilere (% 40) ve yaptıkları paylaşımlara da (% 28) şüpheyle yaklaşıyor. Bu veriler, çocukların iyiliği için neler yapılabileceğini araştırma ve müdahale gerekip gerekmediğini anlama ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ancak bütün ebeveynler bu ihtiyacı paylaşmıyor. Anne babaların yalnızca % 21’i çocuklarıyla bağlantı kurmak için onları sosyal medya üzerinden arkadaş olarak ekliyor. Doğrudan iletişimin yeterli olmadığı durumlarda ebeveynlerin çocuklarının web sayfalarını dikkatle incelemesi gerekebiliyor.

ÇOCUKLARINDAN GERİDELER

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, “Modern dünyanın değişimine ayak uydurmak ebeveynler için giderek daha da zorlaşıyor. Büyük bir hızla ortaya çıkan eğilimlere yetişemedikleri için çoğunlukla çocuklarından geride kalıyorlar. Ancak bu durumu çocuklarıyla iletişime geçip internet dünyasına dahil olarak aşabilmek mümkün. Çocuğunuzla güven ilişkisi kurmak için konuştuğunuz konu hakkında bilgi sahibi olmanız şart” dedi.

İŞTE TEKLİFLER

Çocuğunuzun dijital hayatına dair yersiz şüphelerden kurtulmanız ve onların sosyal medyada daha güvende olmasını sağlamak için şunlar tavsiye ediliyor:

1. Çocukların siber güvenliği konusunda bilgi edinin. Modern eğilimleri, uygulamaları ve tehlikeleri önlemek için atılması gereken adımları öğrenin.

2. Çocuğunuzla iletişim kurun ve aşılmaması gereken sınırlar çizin.

3. Çocuğunuzun internette yaptıklarını izlemek için güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.