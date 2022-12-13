Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

Antalya için bir uyarı daha!

Antalya'da bilanço ağır: 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen yağış nedeniyle resmi ve özel her kademedeki okullarda14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. AA

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