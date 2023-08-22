AÖF kayıt ücretlerine yüzde 90’lık zam

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 90’ı aşan zam yapıldı.

Geçen yıl 620 lirayla 1120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretleri artık 1180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor. Artı Gerçek’in haberine göre, geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı. Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu. Haber Merkezi

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