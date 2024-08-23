Ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir gündem yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin bulunmadığını ifade ederek, “Ara tatillerin kalkmasıyla ilgili bir şeyin gündemimizde olmadığını söylemiştik. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim” açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’ün canlı yayınında eğitim gündemi ve öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldığını belirten Tekin, Bakanlık olarak bu süreçteki hazırlıklara okullar tatil olur olmaz başladıklarını, yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Önceki hafta, yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 2 genelde gönderildiğini aktaran Tekin, bunlardan birinin genel eğitim öğretim süreci, diğerinin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanmasıyla ilgili olduğunu ifade etti. AA

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