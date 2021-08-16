Arpada neler oluyor?

İKTİDARIN YANLIŞ UYGULAMALARI İLE ARPA VE BUĞDAYIN ÇİFTÇİNİN ELİNDE KALDIĞI DURUMDA DAHİ İTHALAT YAPILDIĞI VE ÇİFTÇİNİN ELİNDEKİ MAHSULÜN TÜCCARA DAHA DÜŞÜK FİYATLA VERİLMESİNİN YOLUNUN AÇILDIĞI İFADE EDİLDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kuraklık sebebiyle buğday ve arpada ürün kaybı yaşandığını, iktidarın yanlış uygulamaları ile arpa ve buğdayın çiftçinin elinde kaldığı durumda dahi ithalat yapıldığını ve çiftçinin elindeki mahsulün tüccara daha düşük fiyatla verilmesini yolunun açıldığını belirtti. İthalata sarılan iktidarın, yurt dışından ithal edilen arpa fiyatının daha yüksek olmasına karşın, TMO vasıtasıyla düşük fiyatla piyasaya arpa verdiğini, ne var ki Konya ve Gaziantep gibi önemli borsalarda arpa fiyatlarının TMO alış fiyatının üzerinde seyrettiğini, arpa fiyatlarında da ciddî artışın hayvancılığa olumsuz yansımasının olacağını söyledi. Gürer iktidarın arpada izlediği sürecin dikkat çekici olduğunu belirterek, çiftçi hasat yaparken önce taban fiyat, ardından TMO satış fiyatı ve hasat bitmeden ithal arpa getirilmesinin arpada bu yıl yaşanan fiyat oynamalarında etkili olduğunu söyleyerek iktidara soru önergesi verdiğini belirtti. Ankara - Adnan Solmaz

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