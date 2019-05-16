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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AUZEF sonuçları erişime açıldı

16 Mayıs 2019, Perşembe 15:07
2019 AUZEF sonuçları ile ilgili beklenen açıkla geldi. 16 Mayıs 2019 günü yapılan açıklamada AUZEF sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, sınava ilişkin sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

AUZEF sonuçları 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sınavda elde edilen puanlamaları gösterdi. AKSİS şifreleri ile birlikte sisteme giriş yapan kişiler sınava ilişkin detayları öğrenebilecek. Peki, AUZEF sınav itirazları nasıl yapılır ve final tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler neler?

SINAV İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

FİNAL SINAVI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.

Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakülte sorumlu değildir.

Etiketler: AUZEF
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