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Avrupa'nın bayıldığı ''Türk Döneri'' Türkiye'ye geliyor

20 Aralık 2019, Cuma
Almanya’nın Berlin kentinde meşhur olan Türk dönerini tüm Avrupa’ya çok özel formülüyle ithal eden işadamı Sercan Meral’in yeni hedefi Avrupa’da çok beğenilen döneri iç pazarda da sevdirmek.

TÜRK İŞADAMINDAN DEV YATIRIM

Türkiye’nin her bölgesinde farklı lezzetlerde tatları gözlemlenen döneri Avrupalılar da çok iyi biliyor. Almanya’nın Berlin kentinde meşhur olan Türk dönerini tüm Avrupa’ya çok özel formülüyle ithal eden işadamı Sercan Meral, Almanya, Avusturya ve Belçika başta olmak üzere Türk nüfusunun yaşadığı bir çok bölgede dönerciler açarak bu lezzeti meşhur etti.

Avrupa’da  açtığı döner zincirleriyle ses getiren Sercan Meral’in yeni hedefi Avrupa’da çok beğenilen döneri iç pazarda da sevdirmek. Bunun için başta İstanbul ve Bodrum, Antalya ve Çeşme gibi tatil bölgeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından şubeler açmaya hazırlanan Sercan Meral, Türkiye’deki potansiyele ve büyümeye güvenerek bu yatırıma girdiğini dile getirdi.

ÖZEL SOSLU DÖNERİN LEZZETİ BİR BAŞKA

“Berlin Döneri” olarak bilinen kendine has özel soslarıyla harmanlanarak hazırlanan döneri Avrupa’da yaşayan gurbetçilerimiz yakından tanıyor. Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenlerin de mutlaka tadına baktığı “Türk Döneri” sadece Türkler değil Avrupalılar da çok beğeniyor.

“TÜRKİYE’DEKİ GIDA POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK”

Türkiye’deki gıda potansiyeline güvenen ve ekonomik verilerin de iyileşmesini fırsat bilen Sercan Meral, “Ülkemin kendi lezzetlerine verdiği değeri biliyorum. Türkiye’de gıda yatırımı potansiyeli çok büyük. Yurttaşlarım bu döneri çok sevecek. Tek bir noktada olmayacağız, tüm Türkiye’ye yayılmayı planlıyoruz ama ilk hedefimiz İstanbul” dedi.

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