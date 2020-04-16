Bakan Kasapoğlu: 'Gönüllülük Çalışmaları' üniversitelerde seçmeli ders olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde "Sen de gönül ver!" sloganıyla ülkede gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla hayata geçirilen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.

Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde lisans ve ön lisans öğrencilerinin ortak seçmeli derslerine, "Gönüllülük Çalışmaları" adıyla yeni bir ders eklendi.

Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversiteler ile toplum arasındaki bağı güçlendirmesinin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik hem de uygulamalı olacak.

Dersin ilk dört haftalık teori uygulamasının ardından üniversite öğrencileri, bireysel veya takım olarak STK'ların çalışmalarına gönüllü sıfatıyla katılım sağlayabilecek.

Dersin kapsamında ise Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük konuları yer alacak.

Kasapoğlu: Bu adım gönüllülük bilinci için çok önemli

Hayata geçirilen protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atılan adımın önemini vurgulayarak, "YÖK ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliğimiz kapsamında, gönüllülüğün seçmeli ders olarak üniversitelerde uygulanması için çalışmalarımız vardı. Sürecin tamamlandığını ve artık gönüllülüğün seçmeli ders olarak akademik takvimde yer aldığını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ders içeriğinin, teorik eğitimin yanında saha çalışmalarını da kapsadığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle gerek bireysel çalışmalarda, gerekse STK'larla, kamu kurumlarıyla, belediyelerle gerçekleştirilen takım çalışmalarında önemli bir ivme sağlanacak. Ayrıca bunun, gönüllülük bilincinin yerleşmesi ve toplumumuzda sistematik olarak uygulanması noktasında son derece kritik bir adım olduğu kanaatindeyiz. Gençlerimiz, akademi dünyamız, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK ailesine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum."

"Gönüllülük içerikli projeleri destekliyoruz"

Gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgiler veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak bu tip projeleri desteklediklerinin altını çizdi.

Gençlik Merkezleri ve üniversitelerde açılan Genç Ofis'lerin önemini vurgulayan Kasapoğlu, "Bakanlığımızca gönüllü faaliyetlerin, gençlerin ruh dünyalarına yeni ufuklar açacağı, kişilik ve şahsiyetlerinin biçimlenmesinde etkili olacağı, sorumluluk bilinçlerini ve toplumsal sorunlara duyarlılıklarını artıracağı düşünülmektedir. Bu kapsamda gönüllülük içerikli projeler teşvik edilmekte ve maddi olarak desteklenmektedir. Gençlik Merkezleri ve üniversitelerde açılan Genç Ofislerin temel faaliyetlerinin başında, gençlerin toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alması için gönüllü faaliyetlere teşvik edilmesi, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gelmektedir." şeklinde görüş belirtti.

Kasapoğlu, ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ile ilgili bakanlıklar arasında protokol yapılarak, üniversitelerimizin eğitim fakülteleri başta olmak üzere, spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültelerinde okuyan gençlerimiz, aldıkları akademik eğitime uygun şekilde dezavantajlı okullarda etüt, çeşitli kültür, sanat ve spor içerikli kurslar gerçekleştirmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet alanında eğitim gören gönüllü gençlerimizin, sevgi evlerine, huzur evlerine ve hastanelere vb. yönlendirilerek, yapılan çalışmalara destek olmaları sağlanmıştır."

"Gönüllülük faaliyetlerimizi el ele vererek geliştireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019'u gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, gençlere bir de çağrıda bulundu.

Gönüllülük faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bundan sonra her yıl bizim için gönüllülük yılı. 20 milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken, en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir. Her bir gencimizin, oluşturduğumuz Genç Gönüllüler Platformu'na (https://www.gencgonulluler.gov.tr/) katılmalarını istiyoruz. Gönüllülük faaliyetlerimizi el ele vererek geliştireceğiz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.