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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' vurgusu

17 Mart 2022, Perşembe 12:00
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Allah'a şükür şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim-öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığımızla, Sağlık Bilim Kurulunun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Valiliği ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından karşılanan Özer'e öğrenciler çiçek takdim etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, burada yaptığı konuşmada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Özer, 7 Şubat tarihi itibarıyla ikinci döneme başladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim-öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığımızla, Sağlık Bilim Kurulunun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenler. Öğretmenlerimiz hem maskeyle ders anlatma fedakarlığı gösterdi hem de aşılanma oranlarıyla gerçekten Türk toplumuna ülkemizde müthiş bir örneklik oluşturdular. Sadece Türkiye'de değil, çoğu gelişmiş ülkede de yüz yüze eğitime kesintisiz şekilde devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranının da çok üzerinde orana sahip oldular. Ben Malatya'daki tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Malatya'dan Türkiye'nin 81 ilinde fedakarca görevini yapan öğretmenlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimize de teşekkür ediyorum, sürekli kurallara uyarak maskeleriyle derslerini dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen ailelerine çok teşekkür ederim."

Malatya'nın eğitimde son dönemde önemli başarılara imza attığını belirten Özer, bugün gerçekleştirilecek toplantıda, Vali, milletvekilleri, belediye başkanları, Milli Eğitim Müdürü ve ilçe milli eğitim müdürleriyle kentte eğitim durumunu masaya yatıracaklarını ifade etti.

AA

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