Bakan Özer: Özel okullardaki ücret artış oranını yarın açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullarda 2023 ücret artışına ilişkin, "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." dedi.

AA

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