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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bakan Selçuk'tan 'akıllı öneri sistemi' açıklaması

12 Ağustos 2019, Pazartesi 14:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "11 ve 12. sınıf öğrenciler için kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistem geliştiriyoruz." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yı2023lında, 10 milyonun üzerinde öğrenci ve öğretmenin kullandığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalını, bireyselleştirmeye olanak tanıyan, lise son sınıf öğrencilerinin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri için kişiye özel çalışma programı oluşturacak şekilde donatacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenler için ders içeriklerinin sunulduğu EBA üzerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulama geçirilecek yeni hizmetler hakkında bilgi verdi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, EBA'daki mevcut içeriklere ek olarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalar ile kullanabileceği içeriklerin de yer alacağını anlatan Selçuk şunları kaydetti:

"11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin, hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri noktasında, kişiye özel çalışma programı oluşturan ve eksiklerini belirleyerek onlara tavsiyede bulunan 'akıllı öneri' özellikli bir sistem geliştiriyoruz. Bu uygulamayı EBA üzerinden yeni dönemde hizmete açmayı planlıyoruz. Söz konusu sistemden sadece öğrenciler değil ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz de faydalanabilecek."

Daha önce tüm zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatlarının "e-okul" sisteminden EBA'ya entegre edildiğini anımsatan Selçuk; video, animasyon, simülasyon, kitaplar, uygulamalar, soru ve sınavlar gibi tüm ders içeriklerinin, kullanıcı öğretmense branşına, öğrenci ise sınıf ve okul düzeyine göre sunulacağını, böylelikle içeriklere erişimin kolaylaştırılacağını aktardı.

EBA'da "bireysel" platform oluşturulacak

Bakan Selçuk, EBA'nın kütüphane alanında, ders kazanımları ile eşleşmeyen fakat öğrenci ve öğretmenlere yararlı içeriklerin de yer alacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"EBA üzerinden yeni dönemde kişiselleştirme konusunda da çalışmalar yürüteceğiz. Öğrencilerimiz için kendi performanslarını izleyebilecekleri, yazılı tarihlerini takviminden takip edebilecekleri, eksik oldukları ders konularına ilişkin içeriklerden yararlanabilecekleri, bireyselleştirmeye imkan tanıyan yeni bir platform oluşturulacak. Öncelikli olarak kendi derslerini görebilecek öğrencilerimiz, buradan isterlerse tüm okul türlerine ait derslere de ulaşabilecek."

Öğretmenler öğrenci performanslarını takip edebilecek

"Öğretmenlerimiz için de öğrencilerinin performanslarını, ders eksikliklerini detaylı analiz edebilecekleri, EBA'daki içerik kullanım oranlarını görebilecekleri platform geliştirilecek." ifadelerini kullanan Selçuk, ayrıca öğretmen ve öğrencilerin EBA'yı daha aktif kullanmalarını sağlamak amacıyla "puanlandırma sistemi"nin devreye alınacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA üzerinden öğrencilerin projelerini ve başarılarını paylaşabilecekleri gelişmiş bir profil sayfasını kullanma imkanına da kavuşacağını belirterek, "Öğretmen ve öğrencilerimizin birbirleriyle iletişimini desteklemek amacıyla platform üzerinden kişisel mesaj gönderebilmeleri de sağlanacak." diye konuştu.

Portalda kullanıcı girişlerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için öğretmen ve veliler tarafından öğrenci hesaplarının sisteme tanımlanmasının sağlanacağını bildiren Selçuk, yeni dönem için ders kitaplarının arkasındaki karekodlar ile ders içeriklerine hızlı erişimi destekleyen mobil uygulamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

EBA kullanıcı sayısı 10 milyonunun üzerine çıktı

Bakanlığın verilerine göre, FATİH Projesi'nin önemli bir bileşeni olan, öğrenme ortamını derslik ve okulların dışına taşıyan EBA'da hali hazırda 1 milyon 88 bin 211 kayıtlı öğretmen ve 10 milyon 795 bin 679 kayıtlı öğrenci bulunuyor.

Portal, kayıtlı olmayan kullanıcılara da hizmet veriyor.

AA

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