Bakan Selçuk’tan öğrencilere tavsiye: Farklı düşüncelere açık olun

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, düşünce yapılarını oluştururken ezberlerden uzak durmalarını ve farklı düşüncelere açık olmalarını söyledi.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Selçuk, öğrencilerin düşünce yapılarını oluştururken ezberlerden uzak durulmasının, farklı düşüncelere açık olmanın meselelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını aktardı. Öğrencilerin okuldaki dersler ya da aldıkları diplomanın standart olduğunu belirten Selçuk, “İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki denge çok çok önemli. Bir insan muhakkak surette bu dengeyi koruyarak hayat görüşünü oluşturabilir. Sizin bu hayat görüşünü oluştururken sizden beklenen şey aslında okulda ne yaptığınızdan çok okul dışında ne yaptığınızla ölçülür. Yani sizlerin okuldaki dersler ya da diploma standart, ama sizi herkesten farklılaştıracak olan şey yaratılıştaki biricikliğinizi, husûsiyetinizi ve Yaradan’ın size yönelik olarak bahşettiği içinizdeki müfredatı açığa çıkarıp çıkarmadığınızdır mesele. Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır. Dışarıdaki müfredattan öte içerideki müfredat çok önemli”

Şüphe duymazsanız mevcudu tekrar edersiniz

Gazali’nin “Şüphe etmeyenin imanı olmaz.” sözünü hatırlatan Selçuk, “Eğer meselenin sadece madde ya da mana tarafını alırsanız, sorgulamazsanız, sadece belli yazarları okuyup diğerlerini okumazsanız, insanın kendi yaratılış haysiyetine ters davranmış olursunuz. Çok okuyanlar çok soru çözenlerden daha başarılı olur. Her zaman şüphe duymanız lâzım. Eğer şüphe duymazsanız mevcudu tekrar edersiniz” ifadelerini kullandı.