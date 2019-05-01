"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bakan Selçuk’tan öğrencilere tavsiye: Farklı düşüncelere açık olun

01 Mayıs 2019, Çarşamba 23:43
MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, düşünce yapılarını oluştururken ezberlerden uzak durmalarını ve farklı düşüncelere açık olmalarını söyledi.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Selçuk, öğrencilerin düşünce yapılarını oluştururken ezberlerden uzak durulmasının, farklı düşüncelere açık olmanın meselelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını aktardı. Öğrencilerin okuldaki dersler ya da aldıkları diplomanın standart olduğunu belirten Selçuk, “İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki denge çok çok önemli. Bir insan muhakkak surette bu dengeyi koruyarak hayat görüşünü oluşturabilir. Sizin bu hayat görüşünü oluştururken sizden beklenen şey aslında okulda ne yaptığınızdan çok okul dışında ne yaptığınızla ölçülür. Yani sizlerin okuldaki dersler ya da diploma standart, ama sizi herkesten farklılaştıracak olan şey yaratılıştaki biricikliğinizi, husûsiyetinizi ve Yaradan’ın size yönelik olarak bahşettiği içinizdeki müfredatı açığa çıkarıp çıkarmadığınızdır mesele. Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır. Dışarıdaki müfredattan öte içerideki müfredat çok önemli”

Şüphe duymazsanız mevcudu tekrar edersiniz

Gazali’nin “Şüphe etmeyenin imanı olmaz.” sözünü hatırlatan Selçuk, “Eğer meselenin sadece madde ya da mana tarafını alırsanız, sorgulamazsanız, sadece belli yazarları okuyup diğerlerini okumazsanız, insanın kendi yaratılış haysiyetine ters davranmış olursunuz. Çok okuyanlar çok soru çözenlerden daha başarılı olur. Her zaman şüphe duymanız lâzım. Eğer şüphe duymazsanız mevcudu tekrar edersiniz” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor

    Ramazan’a merhaba
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Uyuşturucu bir ülkeyi yıkabilir

    ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

    Tarihte ilk kez iki Türk takımı Avrupa Ligi play-off'ta Dörtlü Final'de

    6 il için kuvvetli yağış bekleniyor

    Zarif'ten ABD'ye 'ortak hareket etme' çağrısı

    'Yahudilere karşı antisemitizm fikri Müslümanlar için İslamofobiyi doğuruyor'

    Marmara'da hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

    ''Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı''

    Paris'te Sarı Yelekli Siyah Bloklu 1 Mayıs gösterisi; 200'den fazla gözaltı

    İsrail işgal ettiği Filistin'de evleri yıkmaya devam ediyor

    Pompeo: Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için askeri güç kullanırız

    TBMM redlerle açıldı

    Cumhur ittifakı AKP’ye ağır mı geliyor?

    İşçiler meydanları doldurdu, EYT ve KHK teması işlendi

    Avusturya Başbakanı Kurz: Terör örgütü PKK’nın ülkemizde yeri yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.