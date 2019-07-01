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“Başarılı” veya “başarısız” demek çocuğunuzu etkileyebilir

01 Temmuz 2019, Pazartesi 01:11
Bir yıllık eğitim-öğretim döneminin bitişini müjdeleyen yaz tatili; çocukların karne heyecanı ve tatil beklentisiyle birlikte başlıyor!

Günümüzde öğretim kademelerindeki öğrenciler, okul başarılarına göre değerlendirildiği için “akademik başarı” kavramı öğrencilerin hayatlarında önemli bir rol oynuyor.

Çocuğun Gerçek Yeteneği ile Okul Başarısı Farklılık Gösterebilir

Ülkemizde, akademik başarının en önemli göstergesi, karnedir. Verilen karneye göre, bazı öğrencilerin başarılı bazı öğrencilerin ise başarısız olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Ancak öğrenciler için yapılan “başarılı”veya “başarısız” nitelendirmesi çoğu zaman çocuğun etiketlenmesine sebep olmaktadır. Başarı; istenilen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, istenileni elde etme olarak geniş bir anlam ihtiva ederken, okul başarısı öğrencinin bir akademik programdaki derslerden aldığı notların ya da puanların ortalamasıdır. Öğrencinin gerçek yeteneği ile okuldaki başarısı arasında farklılık görülebilir.

“Okul Başarısızlığının sebebi Sadece Öğrenci Değildir”

Düşük karne notları, öğrencinin bütün alanlarda başarısız olduğu anlamına gelmez. Ailelerin karne notları üzerinden çocuğa karşı olumsuz tutum içerisinde olmaları çocukların, kendilik algılarını olumsuz etkileyerek psikolojik sorunlara yol açabilir. Okul başarısızlığının sebebi sadece öğrenci değildir. Okul başarısızlığının çok yönlü ve farklı sebepleri olduğu bilinmektedir. 

Peki Okul Başarısızlığının sebepleri Nelerdir?

Bireysel faktörlerden; çocuğun doğuştan var olan yetenekleri, zekâsı, fizikî ve bedenî özellikleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü gibi nörolojik sorunları, duygusal ve psikolojik sorunların varlığı, çocuğun kişilik özellikleri vb. durumlar; karne notunun düşük gelmesine sebep olan faktörlerin başında gelmektedir. Eğitim ve öğretim ortamından kaynaklanan faktörler ise; çocuğun bulunduğu okul ve öğretmen özellikleri, okuldaki eğitimin kalitesi ve niteliği, çocuğun öğretmene ve derse yönelik tutumlarıdır. Çocuğun içinde bulunduğu arkadaş grubu ve arkadaşlık ilişkileri de okul başarısını etkilemektedir. Aileden kaynaklanan faktörler ise; çocuğun içinde bulunduğu aile özellikleri, aile yaşantısı ve aile ilişkileridir. Bütün bu nedenler okul başarısızlığına sebep olabilmektedir. 

İşte ailelere tavsiyeler

• Okul başarısızlığına sebep olan bütün bu faktörlerin göz önünde bulundurularak sorunun sebebi anlaşılmalıdır.

• Okul başarısızlığına sebep olan bütün bu faktörler göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

• Öğrencinin olumlu yönlerini ve yetilerini ortaya çıkararak, geliştirmesine yardımcı olunmalıdır. 

• Aileler, öğrencilere derslerinde kılavuzluk ederek, gerektiğinde destek sağlayabilmelidir.

• Çocuğun düşüncelerine saygı gösterilmeli, düşüncelerini ifade etmesine fırsat verilmeli ve bu yönde desteklenmelidir.

• Ailenin olumlu sözel ifadeler kullanması, öğrencinin okula ve derslerine motivasyonunu artmasına yardımcı olur. 

• Öğrencinin duygusal yönden desteklenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması olumlu kendilik algısı geliştirmesine böylece okul başarısının artmasına da yardımcı olur.  

• Çocuğun oyun, eğlenme gibi sevdiği faaliyetlere de zaman ayırarak aynı zamanda ödevlerini yapmaya elverişli ortam hazırlamalıdır. 

• Çocuğun kendisi için program oluşturmasına destek olunmalı ve programa uyması takip edilmelidir.

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