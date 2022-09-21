"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Başöğretmenlik programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı'

21 Eylül 2022, Çarşamba 20:30
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan ve süre uzatma talebinde bulanan bazı öğretmenlerin mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Programlara resmi ve özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan toplam 614 bin 390 öğretmenin başladığını aktaran Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98,71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98,08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimlerini tamamladı." bilgisini paylaştı.

Öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişim alanında sürekli desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özer, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Özer, 19 Eylül'de sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığına işaret ederek, "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dini liderlerden barış çağrısı

    Al Jazeera muhabiri kasten öldürüldü

    23 yıl sonra suçsuz bulundu

    Rusya, 300 bin yedek askeri göreve çağıracak

    'Fransa'da fabrikalar kapanıyor'

    Provokasyonlara dikkat

    Talimatla adaleti yok ediyorsunuz

    İran'da tansiyon yükseliyor: 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

    Denizli'de düşen helikopterde 2 Rus öldü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişi de yaralandı

    Üretici korunmalı

    Gecekondu yıkımına AİHM’den tazminat

    Bunları EYT’li yapacağız

    İngiltere’nin çöpü Türkiye’ye

    Tarım-GFE Temmuz’da arttı

    Marmaris'teki yangın devam ediyor

    “Tay” filminin ilk gösterimi yapıldı

    İnfaz koruma memurlarının servisine saldıran 3 terörist tutuklandı

    Kiralık ev bulamayan aile dükkana yerleşti

    Filistin-İsrail barışı hâlâ zor

    Tarım sigortasını devlet ödesin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara dikkat
    Ahmet BATTAL

    İsmini AKP tarihine yazdıran albay
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu da zulüm değil mi?
    Genel

    23 yıl sonra suçsuz bulundu
    Genel

    Dini liderlerden barış çağrısı
    Süleyman KÖSMENE

    “Orada ebedî olarak kalacaklar”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fakir fukaranın kuyruk çilesi
    Genel

    Al Jazeera muhabiri kasten öldürüldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.