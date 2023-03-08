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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Başvurular başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde YKS sınavı yapılmayacak

08 Mart 2023, Çarşamba 16:09
ÖSYM, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını almaya başladı. Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacağı açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM 2023 takvimine ilişkin açıklamalarının ardından 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM 2023 takvimine ilişkin açıklamalarının ardından 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

Kılavuza göre, 17 Haziran 2023'te Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Ayrıntılı bilgilere, 2023-MSÜ Kılavuzu'ndan ulaşılacak.

Sınav ücretlerinde değişiklik yok

YKS ücretlerinde bu yıl bir değişiklik yapılmadı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 115 lira ücret belirlendi. Süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, 27 Mart-3 Nisan'da geç başvuru yapabilecek. Ek başvurulardan alınan yüzde 50'lik ek ücretlerin bu yıl alınmaması kararlaştırılmıştı.

Bunun yanında adres ili veya okulunun bulunduğu il 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün olan adaylardan sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacak.

Ücret ödeme için son gün, 24 Mart olarak belirlendi.

Bugünden itibaren 23 Mart'a kadar YKS'ye başvuran ancak AYT veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilecekler. Bu tarihler arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremeyecekler.

Öte yandan ÖSYM'nin yayımladığı 2023 YKS kılavuzuna göre, depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar tercih ettikleri ilde sınava girebilecek.

Kimler başvuru yapacak?

2023-2024 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2023-YKS'ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorunda olacak.

YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

AA

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