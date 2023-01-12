"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı

12 Ocak 2023, Perşembe 14:43
Rekabet Kurulu, İstanbul'da ve Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesinin fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı da sonuçlandırdı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Ankara merkezli faaliyet gösteren ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ ve Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

AA

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa yeniden kömüre yöneldi

    Çin'e 1 milyar fazla Kovid-19 vakası görülebilir uyarısı

    Lula, Bolsonaro'yu eleştridi: "Seçim yenilgisini kabullenmiyor"

    Bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan "Kraken-XBB.1.5" varyantı uyarısı

    OHAL Komisyonu tüm başvuruları karara bağladı

    Kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da son durum?

    Avrupa Birliği: İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine karşıyız

    Beyaz Saray'dan "gizli belgeler'' hakkında açıklama

    ABD ve Japonya, Çin'e karşı teyakkuzda

    Ankara'daki kaza, göçmen kaçakçılığını ortaya çıkardı

    'Okyanusların ısınmasının tüm dünyada korkunç etkileri var'

    Titanik’in kaptanı gibi

    Almanya'nın yüzde 90'ı: Ülkemizde ırkçılık var

    California'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

    İspanya'da çiftçiler ile hükümet arasında tansiyon yükseldi

    İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz: Toplumun orta direği makulde buluşuyor

    Memur iş bırakıyor

    Emekçi açlık sınırında yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    YAŞzedeler: Haklarımız iade edilmedi
    Genel

    Titanik’in kaptanı gibi
    Mikail YAPRAK

    Musibet arkadaşlığından Cennet arkadaşlığına
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çağımızda Sahabeye arkadaş olmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Çinsan hakları uygurlaması
    Genel

    Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi” zorda…
    Risale-i Nur'dan

    Âhirzaman fitnesinde açlığın rolü
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Muhammed’e (asm) güneşin ve ayın teshir edilmesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.