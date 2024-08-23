"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Belçika’da okullarda telefon yasaklandı

23 Ağustos 2024, Cuma 19:32
Karar 26 Ağustos’ta başlayacak

Belçika’da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel’deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Valonya-Brüksel Eğitim Ağı’nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos’ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak. Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.

HER OKUL KENDİ KURALLARINI UYGULUYOR

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor. Belçika’da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu. WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, ateşkes müzakerelerini kalıcı işgal için kullanıyor

    Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

    Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

    İsrail, yardımları engelliyor

    M çiçeği virüsü, Kovid-19 gibi yayılmıyor

    Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

    Sisi, eylül ayında Türkiye’ye geliyor

    Belçika’da okullarda telefon yasaklandı

    Zalimane bir çağrı daha: Gazze'yi tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakalım!

    İstanbul'da nem rekoru kırıldı

    Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkı kolaylaşıyor

    Gazze'de 500 bin cerrahi operasyona ihtiyaç var

    Almanya'dan Ukrayna'ya yardımları azaltma kararı

    'Gazze'de bulunduğum her gün kafasından vurulmuş çocuklar gördüm'

    KPSS sonuçları açıklandı

    MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARINDIR

    Hedefi Gazze’yi işgal etmek

    İkiyüzlü siyaset

    Faizden kaçan konkordatoya sığınıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kemalizmin ömrü Erdoğan’la uzadı”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Millet tatilde, vekilleri yok hükmünde!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz ve bin Şeyh Said kuvveti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    “Hazırlanınız; daimî bir memlekete gideceksiniz”
    Genel

    İkiyüzlü siyaset
    Şükrü BULUT

    Türkiye muhalefeti dönüştürüldü mü?
    Genel

    Faizden kaçan konkordatoya sığınıyor
    İ. Seyda DURGUN

    Bir yıldız daha kaydı: Hafız Ahmet Aktaş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.