Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 21 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına 9 Eylül’de başlayacak.

Milyonlarca ailenin 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalıştığı, Türk-İş’e göre açlık sınırının 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırının da 62 bin 652 TL’ye ulaştığı Türkiye’de velileri zor bir yıl bekliyor. Sözcü’deki habere göre, İzmir Milletvekili Mahir Polat, beslenme çantasında olması gereken ürünlerin fiyatının 1 yılda en az yüzde 42 arttığını hesapladı. Öğrencinin beslenme çantasındaki peynir 1 yılda yüzde 79.31, süt yüzde 72.19, yumurta yüzde 62.50, zeytin de yüzde 59.68 zamlandı. Geçtiğimiz yıl 199 TL olan beslenme çantasının bu yılki fiyatı yüzde 126 artarak 450 TL’ye ulaştı. Böylece bir beslenme çantasını doldurabilmek için yapılacak harcama yıla göre yüzde 102.73 zamlanarak 330 TL’den 669 TL’ye ulaştı. Mahir Polat, “Artık beslenme çantası da lüks oldu” diye konuştu.

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