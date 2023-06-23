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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

‘Beyaz Lale’ yıl sonu şenliği yapıldı

23 Haziran 2023, Cuma
İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE BEYAZ LALE EĞİTİM KURUMLARININ, ANAOKULU FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YIL SONU ŞENLİĞİ YAPILDI.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

İzmir’in Bornova ilçesinde bir özel okulun konferans salonunda yapılan şenliği veliler, aile bireyleri ve yakınlarının katılımı ile kalabalık bir topluluk izledi.

Heyecanlı ve duygusal anların yaşandığı programda izleyiciler bazı sahnelerde gözyaşlarını tutamadı. İzmir’in Hatay semtinde yaklaşık yirmi yıl önce İzmir Yeni Asya temsilcisi Hasan Şen ve eşi Nurbanu Hanımın büyük bir özveri ile başlattığı Anaokulu faaliyeti, daha sonra gelişme kaydederek Bornova İlçesinde  devam etti.

Başarılı öğretmen kadrosu, kış ve yaz programları ile çocuklara kabiliyetlerini geliştirecek bilgi ve beceri kazandırılıyor, manevi değerler verilmeye çalışılıyor.    

Bediüzzaman sahnesi yoğun alkış aldı

Program bütün salonun ayakta ve birlikte okuduğu İstiklal marşımız ile başladı. Açış konusması için Hasan Şen mikrofona gelerek Sultan Fatih’ten bir kıssa anlattı:

Fatih Sultan Mehmet maiyeti ile birlikte bir bahçenin kenarından geçerken 90 yaşlarında bir ihtiyarın fidan diktiğini görmüş.

Fatih; “Baba, sen çok yaşlısın, bu fidanların meyvesi sana nasip olmayabilir.” deyince, ihtiyar şöyle cevap vermiş: “Hünkarım bizden öncekilerin diktiği ağaçların meyvelerinden biz istifade ettik. Bu fidanların da meyvelerinden inşallah gelecek nesil istifade edecektir.” Şölenin sonunda bazı veliler; çocuklarına verilen eğitimden çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Yıl sonu şenliği çok renkli geçti. Çocuklar mahalli kıyafetleri ile mahalli oyunları ve ayrıca Nasreddin Hocadan fıkra ile Hacivat Karagöz’den de nüktelerini başarı ile canlandırılar.

Çocuklar namaz surelerinden bazılarını da ezbere okudular.

Çocukların İstiklal Marşını heyecanlı bir şekilde okumaları ve Çanakkale Savaşına gönderilen askerlerin şehit olmalarını canlandıran sahne çok beğenildi.

Çok güzel hazırlanmış bir tiyatro ile de Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin annesi ve babası ile yapılan bir konuşmanın canlandırılması yoğun alkış topladı.

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