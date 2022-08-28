Binlerce genç döviz mağduru

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu alarak tazminata düşen öğrencilerin sorunlarını Meclis’e taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e soru önergesi veren Atila Sertel, devlet bursu ile yurtdışına eğitime gönderilen ve çeşitli sebeplerle devlet kadrolarında hizmet vermeyen öğrencilere ortalama 200 bin dolar tazminat çıkarıldığını dile getirdi.

Sertel, “Günümüzde, yaklaşık olarak 5 bine yakın bursiyer bu durumdan dolayı maddi ve manevi bağlamda ağır sorunlar yaşıyor. Kendilerine TL bazında milyonluk tazminatlar çıkarılıyor. Yurtdışında zorlu şartlar altında eğitimini tamamlayan bursiyerler, tazminata düşmeleri halinde ortalama 200 bin Amerikan Doları tutarında bir borç yükü altında kalmaktadırlar. Anapara borcunun 4 yılda geri ödenmesi istenmektedir. Buna ek, bu borcun döviz kuru faizinin sadece bir yıl içinde ödenmesi talep edilmektedir. Bu miktarlar yükselen döviz ve faiz oranları sebebiyle gün geçtikçe artmakta ve ödemesi bir yana, bu borç ile yaşama devam etmek bile tazminatta olanlar için imkânsız hale gelmektedir” dedi.

Ankara - Recep Gören