Bizim Aile'nin Eylül 2022 sayısı çıktı: Duyularımın sesini duy

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, Eylül 2022 sayısıyla yeni eğitim ve öğretim yılına girerken, eğitimde duyu bütünlemenin önemini ele alıyor.

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Bizim Aile Dergisi Eylül 2022 sayısı, “Duyularımın sesini duy” kapak başlığıyla çıktı.Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, bu ay yeni eğitim ve öğretim yılına girerken eğitimde duyu bütünlemenin önemini ele alıyor. Duyu bütünleme Uzmanı Fizyoterapist Ebru Albayrak Sidar, kapak sayfasında duyu bütünlemenin önemini ve eğitimdeki yerine dair soruları cevaplıyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışman Zeynep Örnek, kapak sayfasında “Pandemi sonrası eğitim” yazısıyla eğitimdeki son durumu değerlendiriyor. Psikoloji Uzmanı Klinik Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, ailede şiddetin zararlarından bahsediyor. Abdülbâkî Çimiç, gezi notları sayfamızda “Afrika’da kadın olmak” yazısıyla Afrika’yı anlatıyor.

Orman yangınlarını önlemek imkânsız değil

Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Kilo verme metabolizmasını durduran 5 neden” yazısıyla tavsiyelerde bulunuyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda Peygamberimizin (asm) sağlığa dair tavsiyelerinden bahsediyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Orman yangınlarını önlemek imkânsız değil” diyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Çıtır tavuk tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, incirin faydalarınınanlatıldığı Mutfak Kitaplığı, her ay olduğu gibi Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor.

KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

kubraornek@yeniasya.com.tr