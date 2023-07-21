Bol istifadeli okuma programı

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları çocuklar için okuma programı gerçekleştirdi.

Zeynep Toprak - Ankara

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları 18-23 tarihleri arasında Ayaş Yeni Asya tesislerinde çocuklar için okuma programı gerçekleştirdi.

Çocuklar yoğun bir eğitim öğretim yılını geride bırakarak ruhlarının teneffüsü için heyecanla programla katıldılar. Yaklaşık 100 kişilik program bol istifadeli geçti. Risalei Nur derslerinin ve okumalarının yoğunlukta olduğu program Kur’an, ilmihal dersleriyle zenginleştirildi. Ruhunun gıdasını imani derslerle takviye eden çocuklar, ağaçtan topladıkları meyvelerle hem eğlenip hem de vücutlarının da ihtiyacını giderdiler. Okuma programı son gecesinde yapılan skeçlerden, ilahilerden oluşan faaliyetlerle sonlandırılırken çocuklar yaz dönemine istifadeli bir programla girmenin mutluluğu yaşıyorlar.

Hem eğlendik hem öğrendik

Okuma programına katılanlar düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Zeynep Nur Adıbelli: Okuma kampamız çok güzel gecti. Son gün yapılan gösteriler çok güzeldi. Derslerde de hem eğlendik hem öğrendik.Tesisin bahçesinde, katlardaki mescitlerde farklı yerde ders yapmak zevkliydi. Bir sonraki okuma programını şimdiden iple çekiyorum.

Sara Çobanoğlu: Kamp benim için çok verimli geçti. Özellikle bu sene ablalarımızın dersleri daha bir ayrı güzel geldi.Çeşitli yerlerden gelen, kalbi güzel, iman kardeşlerimizle tanıştık. Farklı kültürler tanıdık. Kamplardaki maneviyat bana çok iyi geliyor. Bol bol dua, ibadet, tefekkür ettiğimiz kirazlı bir hafta geçirdik.

Ayşenur Sağun: Küçük Nur talebeleriyle feyizli bir okuma programı yaptık. Birlikte hem öğrendiğimiz hem de bolca eğlendiğimiz keyifli bir program oldu elhamdülillah. Çocuklarla beraber Nur derslerini okumak, onların da fikir ve yorumlarını dinlemek bizlere de bambaşka bakış açıları kazandırdı. Program sürecinde emek veren herkesten Allah razı olsun inşallah. Bir sonraki okuma programımızda buluşmak duası ile.