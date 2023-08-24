Milletvekili Cem Avşar, bir üniversite öğrencisinin ortalama aylık maliyetinin analizini yaparak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a “Bu çocuklar nasıl okuyacak?” diye sordu.

Öğrencilere destek olalım

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanacak üniversite öğrencilerini Meclis gündemine taşıdı.

Avşar, verdiği soru önergesinde, bu yıl kayıt yaptıracaklar dahil yaklaşık 7,5 milyon üniversite öğrencisinin, barınmadan beslenmeye, giyimden ders araç gerekçelerine, kişisel bakımdan kişisel gelişimine kadar pek çok ihtiyacının, aylık 1250 TL olan KYK burs veya kredisi ile nasıl karşılanacağını sordu.

‘Bir öğrencinin maliyeti 5642 TL’

Devlet yurtlarının, ihtiyacın ancak onda birini karşıladığının altını çizen Avşar, kalan öğrencilerin nasıl barınacağını, dar gelirli ve asgari ücretli aile çocuklarına yönelik bir çözümün olup olmadığını sordu. Avşar, bir öğrenciye KYK yurdu ve kredi/burs çıkma şartı ile maliyet kalemlerini minimum tutarak yaptıkları hesaplamalarda maliyetin 5642 TL olduğunu ve asgari ücretin neredeyse yarısına denk masraflar nedeniyle ailelerin endişeli olduğunu ifade etti.

Öğrenci okuyacak mı çalışacak mı?

Geçen yıl üniversite kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan 105 bin 772 öğrenci olduğuna dikkat çeken Avşar, bu yıl da kazandığı halde kayıt yaptıramayacak öğrenciler için de herhangi bir tedbir alınıp alınmadığını sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, verilen burs ve KYK krediyeriyle üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarının mümkün olmadığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, “Öğrencilerimizin barınmadan beslenmeye, giyimden ders araç ve gereçlerine, özbakımlarndan kişisel gelişime kadar pek çok ihtiyacı verilen 1250 TL ile nasıl karşılanacak? Sağlanan yurt imkanı, yurt ihtiyacının ancak onda birini karşılıyor. Dar gelirli öğrenciye hem KYK yurdunun hem de kredi bursunun çıktığını varsayalım. İkisi beraber olsa bile maliyetleri hesapladığımız zaman maliyet asgari ücretin yarısına denk geliyor. Öğrenci okuyacak mı çalışacak mı” diye sordu.

Ankara - anka