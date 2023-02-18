Hükümetin KYK ve uzaktan eğitim kararına muhalefetten de tepki geldi:

“Kış aylarında bunca otel boşken, yazlık evler boşken, kamu misafirhaneleri dururken yurtlara gözünüzü dikmeyin. Bu kararı geri çekin.” Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O yurtlar depremzede aileler için çok uygun değildir. Bak Antalya’ya bak, İzmir’e bak, her tarafa bak. Beş yıldızlı oteller var. Sen devleti yönetiyorsan, o depremzedeleri al, beş yıldızlı otellerde ağırla, bütün masraflarını da karşıla kardeşim. Otel sahipleri bunların tamamını karşılar” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “285 bin öğrenci var bu bölgede okuyan. Bu 285 bin öğrencinin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolu açılmalıdır” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Bir neslin eğitim hakkını elinden almayın. Yurtların boşaltılması yanlıştır. #Uzaktan eğitim kararından hemen vazgeçin. Kış aylarında bunca otel boşken, yazlık evler boşken, kamu misafirhaneleri dururken yurtlara gözünüzü dikmeyin. Henüz pandeminin etkileri bile atlatılamadı. Bir neslin eğitim hakkını elinden almayın” dedi.

Haber Merkezi